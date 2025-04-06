«Тампа» проиграла «Баффало» в серии буллитов. Никита Кучеров отличился ассистом

В ночь со 6 на 7 апреля мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Тейдж Томпсон и Джейсон Цукер. Победный буллит на счету Джека Куинна.

У гостей забивали Брейден Пойнт и Гейдж Гонсалвес. В активе российского форварда Никиты Кучерова результативная передача. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

В следующем матче «Баффало» сыграет на своём льду с «Бостон Брюинз» 7 апреля. «Тампа» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» также 8 апреля.

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