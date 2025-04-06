Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 6 апреля 2925, счёт 3:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Тампа» проиграла «Баффало» в серии буллитов. Никита Кучеров отличился ассистом
Комментарии

В ночь со 6 на 7 апреля мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров) – 21:35     1:1 Томпсон (Бенсон) – 24:47     1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Гурд) – 33:01     2:2 Цукер (Так, Далин) – 45:07 (pp)     3:2 Куинн – 65:00    

В составе победителей голами отличились Тейдж Томпсон и Джейсон Цукер. Победный буллит на счету Джека Куинна.

У гостей забивали Брейден Пойнт и Гейдж Гонсалвес. В активе российского форварда Никиты Кучерова результативная передача. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

В следующем матче «Баффало» сыграет на своём льду с «Бостон Брюинз» 7 апреля. «Тампа» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» также 8 апреля.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Шайба Андрея Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android