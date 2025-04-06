«Тампа» проиграла «Баффало» в серии буллитов. Никита Кучеров отличился ассистом
Поделиться
В ночь со 6 на 7 апреля мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров) – 21:35 1:1 Томпсон (Бенсон) – 24:47 1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Гурд) – 33:01 2:2 Цукер (Так, Далин) – 45:07 (pp) 3:2 Куинн – 65:00
В составе победителей голами отличились Тейдж Томпсон и Джейсон Цукер. Победный буллит на счету Джека Куинна.
У гостей забивали Брейден Пойнт и Гейдж Гонсалвес. В активе российского форварда Никиты Кучерова результативная передача. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.
В следующем матче «Баффало» сыграет на своём льду с «Бостон Брюинз» 7 апреля. «Тампа» встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» также 8 апреля.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
04:50
-
04:48
-
04:45
-
04:41
-
03:45
-
03:39
-
03:17
-
03:02
-
02:55
-
02:42
-
01:44
-
01:33
-
00:52
- 5 апреля 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:37
-
22:55
-
22:20
-
21:58
-
21:35
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:17
-
20:14
-
20:12
-
20:11
-
20:08