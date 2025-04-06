Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз — Каролина Харрикейнз, результат матча 6 апреля 2025, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Хет-трик и два ассиста Пастрняка помогли «Бостону» крупно победить «Каролину»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 5 на 6 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гики (Пастрняк, Задоров) – 18:49     2:0 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 19:47     3:0 Пастрняк (Линдхольм, Гики) – 30:14     4:0 Пастрняк (Гики) – 41:28     5:0 Пастрняк (Гики, Лорей) – 55:18     5:1 Robidas (Морроу, Гостисбер) – 59:05    

В составе победителей голами отличились Морган Гики, Элиас Линдхольм (1+1), а также чешский форвард Давид Пастрняк, набравший 5 (3+2) очков. Российский защитник Никита Задоров отметился в матче результативной передачей. Новичок команды Марат Хуснутдинов очков не набрал.

Единственную шайбу у гостей забросил канадский форвард Джастин Робидас. Защитник Дмитрий Орлов голевых действий не совершил.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз» 7 апреля. «Каролина» также встретится на выезде с «Баффало», однако встреча пройдёт 9 апреля.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Шайба Андрея Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» всухую обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android