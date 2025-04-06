Хет-трик и два ассиста Пастрняка помогли «Бостону» крупно победить «Каролину»

В ночь со 5 на 6 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Морган Гики, Элиас Линдхольм (1+1), а также чешский форвард Давид Пастрняк, набравший 5 (3+2) очков. Российский защитник Никита Задоров отметился в матче результативной передачей. Новичок команды Марат Хуснутдинов очков не набрал.

Единственную шайбу у гостей забросил канадский форвард Джастин Робидас. Защитник Дмитрий Орлов голевых действий не совершил.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз» 7 апреля. «Каролина» также встретится на выезде с «Баффало», однако встреча пройдёт 9 апреля.

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