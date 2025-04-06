Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче с девятью голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 00:49 (pp) 2:0 Нейборс (Томас, Шенн) – 07:41 3:0 Бучневич (Снаггеруд, Томас) – 21:01 4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 28:53 (pp) 4:1 Колтон (О'Коннор) – 35:32 4:2 Вуд (Койл) – 37:45 4:3 Маккиннон (Нельсон, Макар) – 57:42 5:3 Томас (Фаулер) – 59:29 5:4 Малински (Тэйвз) – 59:51
В составе «Сент-Луиса» забивали Захари Болдюк (дважды), Джейк Нейборс, российский нападающий Павел Бучневич и Роберт Томас. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.
За «Колорадо» отличились Росс Колтон, Майлз Вуд, Натан Маккиннон и Сэм Малински. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Виннипег Джетс», а «Колорадо» сыграет с «Вегас Голден Найтс». Игры пройдут 8 и 9 апреля соответственно.
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