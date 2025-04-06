Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче с девятью голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Сент-Луиса» забивали Захари Болдюк (дважды), Джейк Нейборс, российский нападающий Павел Бучневич и Роберт Томас. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

За «Колорадо» отличились Росс Колтон, Майлз Вуд, Натан Маккиннон и Сэм Малински. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Виннипег Джетс», а «Колорадо» сыграет с «Вегас Голден Найтс». Игры пройдут 8 и 9 апреля соответственно.