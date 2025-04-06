«Филадельфия» с Мичковым проиграла «Монреалю» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Пеллетье, Йорк) – 04:10 1:1 Галлахер (Эванс, Дворак) – 41:24 2:1 Хатсон (Судзуки) – 42:40 3:1 Судзуки (Гуле) – 50:39 (sh) 3:2 Фёрстер (Конечны, Пилинг) – 59:20 (pp)
В составе «Монреаля» забивали Брендан Галлахер, Лэйн Хатсон и Ник Судзуки.
За «Филадельфию» отличился Райан Пилинг и Тайсон Фёрстер. Российский нападающий Матвей Мичков и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Монреаль» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игры пройдут 7 и 10 апреля соответственно.
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