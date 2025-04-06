«Филадельфия» с Мичковым проиграла «Монреалю» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» забивали Брендан Галлахер, Лэйн Хатсон и Ник Судзуки.

За «Филадельфию» отличился Райан Пилинг и Тайсон Фёрстер. Российский нападающий Матвей Мичков и защитник Егор Замула не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игры пройдут 7 и 10 апреля соответственно.