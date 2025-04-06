«Филадельфия» и «Бостон» не сыграют в плей-офф НХЛ текущего сезона

Хоккейные клубы «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз» не смогли выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

По итогам матчей сегодняшнего игрового дня «Филадельфия» проиграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:3, а «Бостон» крупно переиграл «Каролину Харрикейнз» — 5:1. Эти результаты не помогли командам сохранить шансы на выход в плей-офф. «Филадельфия» и «Бостон» по итогам 77 матчей набрали по 71 очку, занимая 16-е и 15-е места соответственно. «Монреаль», идущий на восьмой строчке Восточной конференции, набрал 83 очка.

Напомним, за «Филадельфию» выступают три россиянина: Матвей Мичков, Иван Федотов и Егор Замула. В составе «Бостона» два российских хоккеиста: Никита Задоров и новичок команды Марат Хуснутдинов.

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