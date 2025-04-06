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«Филадельфия» и «Бостон» не сыграют в плей-офф НХЛ текущего сезона

«Филадельфия» и «Бостон» не сыграют в плей-офф НХЛ текущего сезона
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Хоккейные клубы «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз» не смогли выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Пеллетье, Йорк) – 04:10     1:1 Галлахер (Эванс, Дворак) – 41:24     2:1 Хатсон (Судзуки) – 42:40     3:1 Судзуки (Гуле) – 50:39 (sh)     3:2 Фёрстер (Конечны, Пилинг) – 59:20 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гики (Пастрняк, Задоров) – 18:49     2:0 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 19:47     3:0 Пастрняк (Линдхольм, Гики) – 30:14     4:0 Пастрняк (Гики) – 41:28     5:0 Пастрняк (Гики, Лорей) – 55:18     5:1 Robidas (Морроу, Гостисбер) – 59:05    

По итогам матчей сегодняшнего игрового дня «Филадельфия» проиграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:3, а «Бостон» крупно переиграл «Каролину Харрикейнз» — 5:1. Эти результаты не помогли командам сохранить шансы на выход в плей-офф. «Филадельфия» и «Бостон» по итогам 77 матчей набрали по 71 очку, занимая 16-е и 15-е места соответственно. «Монреаль», идущий на восьмой строчке Восточной конференции, набрал 83 очка.

Напомним, за «Филадельфию» выступают три россиянина: Матвей Мичков, Иван Федотов и Егор Замула. В составе «Бостона» два российских хоккеиста: Никита Задоров и новичок команды Марат Хуснутдинов.

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