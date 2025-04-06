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«Сент-Луис» установил новый клубный рекорд НХЛ всех времён

«Сент-Луис» установил новый клубный рекорд НХЛ всех времён
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Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 12 матчей, установив новый рекордный результат в истории франшизы. В ночь с 5 на 6 апреля мск на льду домашней арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) «блюзмены» переиграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 00:49 (pp)     2:0 Нейборс (Томас) – 07:41     3:0 Бучневич (Снаггеруд) – 21:01     4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 28:53 (pp)     4:1 Колтон (О'Коннор) – 35:32     4:2 Вуд (Койл) – 37:45     4:3 Маккиннон (Нельсон, Макар) – 57:42     5:3 Томас (Фаулер) – 59:29     5:4 Малински (Тэйвз) – 59:51    

Последнее поражение «Сент-Луис» потерпел 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2), «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1), «Детройт Ред Уингз» дома (2:1 OT) и «Питтсбург Пингвинз» дома (5:4 ОТ).

«Сент-Луис» на данный момент располагается на седьмом месте в Западной конференции. В активе команды 93 очка после 78 матчей.

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