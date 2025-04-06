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36-летний Евгений Дадонов прокомментировал первый хет-трик в НХЛ с 2018 года

36-летний Евгений Дадонов прокомментировал первый хет-трик в НХЛ с 2018 года
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Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов высказался о первом хет-трике с 2018 года в Национальной хоккейной лиге. Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:5) 36-летний Дадонов забросил три шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Летанг) – 04:16 (pp)     1:1 Дадонов (Бек, Биксель) – 10:43     2:1 Дадонов (Дюшейн, Дамба) – 32:36 (pp)     2:2 Кросби (Макгроарти) – 40:20     3:2 Дадонов (Харли, Любушкин) – 43:11     3:3 Раст (Кросби) – 48:49     3:4 Лизотт (Хайнен) – 58:17     3:5 Кросби (Тимминс) – 58:45    

«Пас Дюшейна перед вторым голом был отличным, такой сложно сделать. Мы такое используем. А в первом голе был просто пас на мой прорыв к воротам. Очевидно, из-за поражения я не так наслаждаюсь хет-триком, как мог бы. Не знаю, что произошло в третьем периоде. Возможно, мы остались в прошлой игре, где мы забили четырежды в третьем периоде. Подумали, что сможем сделать это снова. 40 бросков по нашим воротам, определённо, не лучший знак. Нужно это исправлять», — приводит слова Дадонова официальный сайт «Далласа».

Отметим, это всего лишь второй хет-трик Евгения в НХЛ и первый за «звёзд», а также первый вообще в НХЛ с 24 февраля 2018 года, тогда россиянин забросил три шайбы также в ворота «Питтсбурга» (6:5). В том матче Дадонов ещё выступал за «Флориду Пантерз».

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