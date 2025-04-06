Лидер НХЛ «Виннипег» проиграл «Юте». Михаил Сергачёв отметился ассистом

В ночь со 6 на 7 апреля мск на льду «Дельта-центр» в американском Солт-Лейк-Сити завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта» и «Виннипег Джетс», победу в котором со счётом 4:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Клейтон Келлер (1+1), Барретт Хэйтон, Кевин Стенлунд (1+1) и Ник Бьюгстад. Российский защитник Михаил Сергачёв отличился голевой передачей.

У гостей единственную шайбу забросил Марк Шайфли. Российский форвард Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Юта» сыграет на своём льду с «Сиэтл Кракен» 9 апреля. «Виннипег» встретится дома встретится с «Сент-Луис Блюз» 8 апреля. Игра примечательно тем, что «Сент-Луис» одержал 12 побед подряд в НХЛ на данный момент.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: