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Юта — Виннипег Джетс, результат матча 6 апреля 2025, счёт 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Лидер НХЛ «Виннипег» проиграл «Юте». Михаил Сергачёв отметился ассистом
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В ночь со 6 на 7 апреля мск на льду «Дельта-центр» в американском Солт-Лейк-Сити завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта» и «Виннипег Джетс», победу в котором со счётом 4:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Келлер (Хэйтон, Шмальц) – 04:24 (pp)     2:0 Хэйтон – 20:57 (pp)     3:0 Стенлунд (Сергачёв, Марино) – 36:57     3:1 Шайфли – 42:45 (pp)     4:1 Бьюгстад (Стенлунд, Мяяття) – 57:19    

В составе победителей голами отличились Клейтон Келлер (1+1), Барретт Хэйтон, Кевин Стенлунд (1+1) и Ник Бьюгстад. Российский защитник Михаил Сергачёв отличился голевой передачей.

У гостей единственную шайбу забросил Марк Шайфли. Российский форвард Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Юта» сыграет на своём льду с «Сиэтл Кракен» 9 апреля. «Виннипег» встретится дома встретится с «Сент-Луис Блюз» 8 апреля. Игра примечательно тем, что «Сент-Луис» одержал 12 побед подряд в НХЛ на данный момент.

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