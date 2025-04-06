Натан Маккиннон сохранил отрыв от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал одно очко (заброшенная шайба) в выездной встрече с «Сент-Луис Блюз» (4:5). Это позволило ему сохранить отрыв в три очка в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, где канадец опережает российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, который также набрал одно очко (результативная передача) в выездной игре с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
Теперь на счету Маккиннона 115 очков в 78 матчах (32 шайбы и 83 передачи). В активе Кучерова после 73 проведённых им игр стало 112 очков (33 шайбы и 79 передач). Третью позицию в бомбардирской гонке занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 106 очков в 71 матче (52 гола и 54 паса).
На четвёртую строчку вырвался набравший пять очков в сегодняшней встрече с «Каролиной Харрикейнз» чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе 94 (40+54) очка. Столько же у канадского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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