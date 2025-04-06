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Натан Маккиннон сохранил отрыв от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Натан Маккиннон сохранил отрыв от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал одно очко (заброшенная шайба) в выездной встрече с «Сент-Луис Блюз» (4:5). Это позволило ему сохранить отрыв в три очка в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, где канадец опережает российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, который также набрал одно очко (результативная передача) в выездной игре с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 00:49 (pp)     2:0 Нейборс (Томас) – 07:41     3:0 Бучневич (Снаггеруд) – 21:01     4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 28:53 (pp)     4:1 Колтон (О'Коннор) – 35:32     4:2 Вуд (Койл) – 37:45     4:3 Маккиннон (Нельсон, Макар) – 57:42     5:3 Томас (Фаулер) – 59:29     5:4 Малински (Тэйвз) – 59:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров) – 21:35     1:1 Томпсон (Бенсон) – 24:47     1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Гурд) – 33:01     2:2 Цукер (Так, Далин) – 45:07 (pp)     3:2 Куинн – 65:00    

Теперь на счету Маккиннона 115 очков в 78 матчах (32 шайбы и 83 передачи). В активе Кучерова после 73 проведённых им игр стало 112 очков (33 шайбы и 79 передач). Третью позицию в бомбардирской гонке занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 106 очков в 71 матче (52 гола и 54 паса).

На четвёртую строчку вырвался набравший пять очков в сегодняшней встрече с «Каролиной Харрикейнз» чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе 94 (40+54) очка. Столько же у канадского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера.

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