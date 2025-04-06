Остон Мэттьюс повторил редчайшее достижение XXI века, покорявшееся лишь Овечкину

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в ворота «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и вписал своё имя в историю.

В текущем сезоне американский хоккеист записал в свой актив 30-й гол. Со старта карьеры в НХЛ он провёл уже девятый сезон подряд с 30+ голами (2016/2017 — 2024/2025). Ранее в XXI веке такое или большее количество сезонов выдавал лишь форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 15 сезонов подряд с 30+ голами (2005/2006 — 2019/2020) — это лучший показатель за всю историю лиги.

Следующая цель Мэттьюса — Майк Босси и Яри Курри, у которых по 10 таких сезонов в прошлом веке.

Напомним, «Торонто» разгромил «Коламбус» со счётом 5:0.

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