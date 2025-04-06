Пастрняк повторил редчайшее достижение Овечкина, Ковальчука и Драйзайтля в XXI веке

В ночь с 5 на 6 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева. Их чешский форвард Давид Пастрняк оформил 3+2 и вписал своё имя в историю.

В текущем сезоне на счету чеха стало 40 голов. Это его четвёртый подряд сезон в НХЛ с таким количеством заброшенных шайб. Среди игроков, родившихся за пределами Америки, в XXI веке такая отметка покорилась лишь Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (четыре сезона кряду), Александру Овечкину из «Вашингтона» (пять сезонов), а также Илье Ковальчуку, завершившему карьеру (шесть сезонов).

Лидером по данному показателю является Яри Курри — семь таких сезонов в XX веке.

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