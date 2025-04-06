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Пастрняк повторил редчайшее достижение Овечкина, Ковальчука и Драйзайтля в XXI веке

Пастрняк повторил редчайшее достижение Овечкина, Ковальчука и Драйзайтля в XXI веке
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В ночь с 5 на 6 апреля мск на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева. Их чешский форвард Давид Пастрняк оформил 3+2 и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гики (Пастрняк, Задоров) – 18:49     2:0 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 19:47     3:0 Пастрняк (Линдхольм, Гики) – 30:14     4:0 Пастрняк (Гики) – 41:28     5:0 Пастрняк (Гики, Лорей) – 55:18     5:1 Robidas (Морроу, Гостисбер) – 59:05    

В текущем сезоне на счету чеха стало 40 голов. Это его четвёртый подряд сезон в НХЛ с таким количеством заброшенных шайб. Среди игроков, родившихся за пределами Америки, в XXI веке такая отметка покорилась лишь Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (четыре сезона кряду), Александру Овечкину из «Вашингтона» (пять сезонов), а также Илье Ковальчуку, завершившему карьеру (шесть сезонов).

Лидером по данному показателю является Яри Курри — семь таких сезонов в XX веке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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