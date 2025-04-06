Стал известен ещё один участник плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Это стало возможным после победы «Торонто Мэйпл Лифс» в матче с «Коламбус Блю Джекетс», в котором канадская команда дома разгромила соперника со счётом 5:0. Таким образом, идущий девятым в Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» уже никаким образом не сможет опередить «Флориду», которая идёт пятой с 92 очками.

Отметим, что это шестой подряд выход «пантер» в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» на Востоке.

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Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: