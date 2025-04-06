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Стал известен ещё один участник плей-офф НХЛ: кто отобрался в Кубок Стэнли, все известные участники

Стал известен ещё один участник плей-офф НХЛ
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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» досрочно гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Робертсон (Хольмберг) – 10:03     2:0 Робертсон (Доми) – 32:28     3:0 Нюландер (Райлли, Карло) – 41:11     4:0 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 44:21     5:0 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 56:27    

Это стало возможным после победы «Торонто Мэйпл Лифс» в матче с «Коламбус Блю Джекетс», в котором канадская команда дома разгромила соперника со счётом 5:0. Таким образом, идущий девятым в Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» уже никаким образом не сможет опередить «Флориду», которая идёт пятой с 92 очками.

Отметим, что это шестой подряд выход «пантер» в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, ранее в плей-офф НХЛ уже вышли «Виннипег Джетс», «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш» на Западе, а также «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» на Востоке.

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