Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в выездном матче

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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев. Этот гол стал 33-м для россиянина в текущем сезоне. Дорофеев является лучшим снайпером «золотых рыцарей» в сезоне. Победный гол в овертайме забил Райлли Смит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» принимал на своей площадке «Сиэтл Кракен». Крупную победу одержали гости со счётом 5:1.

Главным героем матча стал нападающий «Сиэтла» Джаред Макканн, на счету которого дубль и результативная передача.