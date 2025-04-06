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Калгари Флэймз — Вегас Голден Найтс, результат матча 6 апреля 2025, счёт 2:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в выездном матче
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Теодор, Саад) – 18:39     0:2 Смит (Теодор, Олофссон) – 29:57     1:2 Хэнли (Кадри, Коулман) – 39:52     2:2 Коронато (Баклунд) – 40:43     2:3 Смит (Теодор, Хауден) – 64:31    

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев. Этот гол стал 33-м для россиянина в текущем сезоне. Дорофеев является лучшим снайпером «золотых рыцарей» в сезоне. Победный гол в овертайме забил Райлли Смит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» принимал на своей площадке «Сиэтл Кракен». Крупную победу одержали гости со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Макканн (Бураковски, Махура) – 05:46     0:2 Бураковски (Ларссон, Макканн) – 09:26     1:2 Смит (Тоффоли, Селебрини) – 14:18     1:3 Стивенсон – 27:39     1:4 Шварц – 31:36     1:5 Макканн (Райт, Какко) – 38:07    

Главным героем матча стал нападающий «Сиэтла» Джаред Макканн, на счету которого дубль и результативная передача.

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