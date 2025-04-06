Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в выездном матче

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.
Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев. Этот гол стал 33-м для россиянина в текущем сезоне. Дорофеев является лучшим снайпером «золотых рыцарей» в сезоне. Победный гол в овертайме забил Райлли Смит.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» принимал на своей площадке «Сиэтл Кракен». Крупную победу одержали гости со счётом 5:1.
Главным героем матча стал нападающий «Сиэтла» Джаред Макканн, на счету которого дубль и результативная передача.
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