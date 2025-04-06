НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 апреля

6 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Питтсбург Пингвинз» одержал победу со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1). За «Даллас Старз» трижды забил россиянин Евгений Дадонов. Также хет-триком отметился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
В ночь с 5 на 6 апреля мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева. В активе российского форварда Никиты Кучерова результативная передача.
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