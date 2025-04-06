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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 апреля
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6 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Майер (Хьюз, Хишир) – 30:56 (pp)     2:0 Братт (Хишир, Диллон) – 32:23 (sh)     3:0 Майер (Кейси, Мерсер) – 54:59     4:0 Хишир (Братт) – 56:12    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сандерсон (Пинто) – 11:21     2:0 Батерсон (Козенс, Сандерсон) – 14:17 (pp)     3:0 Хаймор (Шабо) – 57:40    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Питтсбург Пингвинз». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Питтсбург Пингвинз» одержал победу со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1). За «Даллас Старз» трижды забил россиянин Евгений Дадонов. Также хет-триком отметился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Летанг) – 04:16 (pp)     1:1 Дадонов (Бек, Биксель) – 10:43     2:1 Дадонов (Дюшейн, Дамба) – 32:36 (pp)     2:2 Кросби (Макгроарти) – 40:20     3:2 Дадонов (Харли, Любушкин) – 43:11     3:3 Раст (Кросби) – 48:49     3:4 Лизотт (Хайнен) – 58:17     3:5 Кросби (Тимминс) – 58:45    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Минтюков, Ватрано) – 01:21     1:1 Петтерссон (Карлссон, Форборт) – 09:40     2:1 Гронек (Блюгерс) – 10:46     3:1 Бёзер (Хьюз, Леккеримяки) – 11:32 (pp)     4:1 Гарланд (Хьюз, Бёзер) – 13:25 (pp)     5:1 Джошуа (Шервуд, Петтерссон) – 14:10     5:2 Зеграс (Гудас, Мактавиш) – 22:49     6:2 Сассон – 45:33    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фиала (Лаферрье, Спенс) – 29:20     2:0 Кузьменко (Кемпе, Даути) – 36:08     3:0 Льюис – 57:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Робертсон (Хольмберг) – 10:03     2:0 Робертсон (Доми) – 32:28     3:0 Нюландер (Райлли, Карло) – 41:11     4:0 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 44:21     5:0 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 56:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гики (Пастрняк, Задоров) – 18:49     2:0 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 19:47     3:0 Пастрняк (Линдхольм, Гики) – 30:14     4:0 Пастрняк (Гики, Линдхольм) – 41:28     5:0 Пастрняк (Гики, Лорей) – 55:18     5:1 Robidas (Морроу, Гостисбер) – 59:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Пеллетье, Йорк) – 04:10     1:1 Галлахер (Эванс, Дворак) – 41:24     2:1 Хатсон (Судзуки) – 42:40     3:1 Судзуки (Гуле) – 50:39 (sh)     3:2 Фёрстер (Конечны, Пилинг) – 59:20 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Келлер (Хэйтон, Шмальц) – 04:24 (pp)     2:0 Хэйтон – 20:57 (pp)     3:0 Стенлунд (Сергачёв, Марино) – 36:57     3:1 Шайфли – 42:45 (pp)     4:1 Бьюгстад (Стенлунд, Мяяття) – 57:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 00:49 (pp)     2:0 Нейборс (Томас) – 07:41     3:0 Бучневич (Снаггеруд) – 21:01     4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 28:53 (pp)     4:1 Колтон (О'Коннор) – 35:32     4:2 Вуд (Койл) – 37:45     4:3 Маккиннон (Нельсон, Макар) – 57:42     5:3 Томас (Фаулер) – 59:29     5:4 Малински (Тэйвз) – 59:51    

В ночь с 5 на 6 апреля мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором по буллитам со счётом 3:2 одержали хозяева. В активе российского форварда Никиты Кучерова результативная передача.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров) – 21:35     1:1 Томпсон (Бенсон) – 24:47     1:2 Гонсалвес (Бьёркстранд, Гурд) – 33:01     2:2 Цукер (Так, Далин) – 45:07 (pp)     3:2 Куинн – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Макканн (Бураковски, Махура) – 05:46     0:2 Бураковски (Ларссон, Макканн) – 09:26     1:2 Смит (Тоффоли, Селебрини) – 14:18     1:3 Стивенсон – 27:39     1:4 Шварц – 31:36     1:5 Макканн (Райт, Какко) – 38:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Теодор, Саад) – 18:39     0:2 Смит (Теодор, Олофссон) – 29:57     1:2 Хэнли (Кадри, Коулман) – 39:52     2:2 Коронато (Баклунд) – 40:43     2:3 Смит (Теодор, Хауден) – 64:31    
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