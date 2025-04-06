Дорофеев догнал Кучерова в гонке российских снайперов НХЛ. Овечкин лидирует с отрывом

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил 33-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.
После данного матча Дорофеев догнал Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который находится на третьей строчке в бомбардирской гонке среди россиян. У обоих хоккеистов по 33 шайбы. На втором место располагается форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший 34 гола.
Продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов 39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 41 гол. На пятом месте находится нападающий «Коламбус Бою Джекетс» Кирилл Марченко, забросивший 31 шайбу.
Лучшие снайперы российского хоккея:
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