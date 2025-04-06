Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дорофеев догнал Кучерова в гонке российских снайперов НХЛ. Овечкин лидирует с отрывом

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил 33-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Форвард сделал это в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов регулярки.

После данного матча Дорофеев догнал Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который находится на третьей строчке в бомбардирской гонке среди россиян. У обоих хоккеистов по 33 шайбы. На втором место располагается форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший 34 гола.

Продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов 39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 41 гол. На пятом месте находится нападающий «Коламбус Бою Джекетс» Кирилл Марченко, забросивший 31 шайбу.

Материалы по теме Видео Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» в выездном матче

Лучшие снайперы российского хоккея: