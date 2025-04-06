Кросби вышел на 5-е место в истории НХЛ по сезонам с 30+ голами, Овечкин — первый

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился хет-триком в матче с «Даллас Старз» (5:3) и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 30. Канадский форвард вышел на пятое место в истории НХЛ по сезонам с 30+ голами. Теперь на счету Кросби 13 таких сезонов.

Кросби делит пятое место в истории по сезонам с 30 и более голами с Бобби Халлом, Филом Эспозито, Бреттом Халлом и Матсом Сундином. Четвёртое место с 14 сезона с 30+ голами делят Горди Хоу, Марсель Дионн и Уэйн Гретцки. Третье место занимает Яромир Ягр (15). На втором месте — Майк Гартнер (17).

Первое место по числу сезонов с 30+ голами в истории НХЛ занимает российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 19 таких сезонов.