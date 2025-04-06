Кросби вышел на 5-е место в истории НХЛ по сезонам с 30+ голами, Овечкин — первый
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился хет-триком в матче с «Даллас Старз» (5:3) и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 30. Канадский форвард вышел на пятое место в истории НХЛ по сезонам с 30+ голами. Теперь на счету Кросби 13 таких сезонов.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Малкин, Летанг) – 04:16 (pp) 1:1 Дадонов (Бек, Биксель) – 10:43 2:1 Дадонов (Дюшейн, Дамба) – 32:36 (pp) 2:2 Кросби (Макгроарти) – 40:20 3:2 Дадонов (Харли, Любушкин) – 43:11 3:3 Раст (Кросби) – 48:49 3:4 Лизотт (Хайнен) – 58:17 3:5 Кросби (Тимминс) – 58:45
Кросби делит пятое место в истории по сезонам с 30 и более голами с Бобби Халлом, Филом Эспозито, Бреттом Халлом и Матсом Сундином. Четвёртое место с 14 сезона с 30+ голами делят Горди Хоу, Марсель Дионн и Уэйн Гретцки. Третье место занимает Яромир Ягр (15). На втором месте — Майк Гартнер (17).
Первое место по числу сезонов с 30+ голами в истории НХЛ занимает российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 19 таких сезонов.
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