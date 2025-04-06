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Мыльников назначен стартовым вратарём «Трактора» на шестой матч серии с «Адмиралом»

Мыльников назначен стартовым вратарём «Трактора» на шестой матч серии с «Адмиралом»
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Сегодня, 6 апреля, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 10:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Челябинска. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры. Матч можно будет посмотреть на тематических каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Примечательно, что стартовым вратарём «Трактора» на матч назначен Сергей Мыльников. Зак Фукале начнёт встречу в качестве запасного голкипера.

Фото: «Трактор»

Фото: «Адмирал»

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч в серии состоится 8* апреля.

* при необходимости.

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