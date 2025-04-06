«Адмирал» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 10:00 мск

Сегодня, 6 апреля, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 10:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Челябинска.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры. Матч можно будет посмотреть на тематических каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime».

В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч в серии состоится 8* апреля.

* при необходимости.