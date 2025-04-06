«Адмирал» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 10:00 мск
Поделиться
Сегодня, 6 апреля, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 10:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Челябинска.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры. Матч можно будет посмотреть на тематических каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошедшем регулярном чемпионате «Трактор» одержал три победы в четырёх матчах с «Адмиралом». Челябинцы завершили регулярку на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч в серии состоится 8* апреля.
* при необходимости.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:20
-
08:15
-
07:30
-
07:09
-
06:45
-
06:04
-
05:53
-
05:37
-
05:19
-
05:07
-
04:50
-
04:48
-
04:45
-
04:41
-
03:45
-
03:39
-
03:17
-
03:02
-
02:55
-
02:42
-
01:44
-
01:33
-
00:52
- 5 апреля 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:37
-
22:55
-
22:20
-
21:58
-
21:35