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Рекорд Александра Овечкина: во сколько начало матча Вашингтон Кэпиталз с Нью-Йорк Айлендерс

Рекорд Александра Овечкина: во сколько начало матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Айлендерс»
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Вечером 6 апреля в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что именно в этом матче российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить великий рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

Примечательно, что билеты на этот матч продаются по высоким ценам. Тем не менее большая часть билетов была раскуплена в первые часы продаж, оставшиеся билеты на данную игру продаются по цене от $ 900. Средняя цена билета составляет около $ 1000.

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