Рекорд Александра Овечкина: во сколько начало матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Айлендерс»

Вечером 6 апреля в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что именно в этом матче российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить великий рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

Примечательно, что билеты на этот матч продаются по высоким ценам. Тем не менее большая часть билетов была раскуплена в первые часы продаж, оставшиеся билеты на данную игру продаются по цене от $ 900. Средняя цена билета составляет около $ 1000.