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Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Кэпиталз: сколько голов должен забить Александр Овечкин для рекорда

«Айлендерс» — «Вашингтон»: сколько голов должен забить Александр Овечкин для рекорда
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Вечером 6 апреля в Элмонте (США) на льду стадиона «Ю-Би-Эс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. Игру покажут североамериканские телеканалы. Официально этот матч в России транслироваться не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что именно в этом матче российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить великий рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 76 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» (76) располагается на 12-й строчке.

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