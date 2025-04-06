Мэттьюс вышел на второе место в клубной истории «Торонто» по числу сезонов с 30+ голами
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:0). Этот гол стал для американского форварда 30-м в текущем сезоне. Он в девятый раз в карьере добрался до этой отметки по ходу сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Робертсон (Хольмберг) – 10:03 2:0 Робертсон (Доми) – 32:28 3:0 Нюландер (Райлли, Карло) – 41:11 4:0 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 44:21 5:0 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 56:27
По числу сезонов с 30+ голами Мэттьюс вышел на второе место в клубной истории «Торонто». Американский нападающий опередил Дэррила Ситтлера, на счету которого восемь подобных сезонов. Лидером в клубной истории «кленовых листьев» по сезонам с 30+ голами является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, который имеет на своём счету 10 подобных сезонов.
В текущем сезоне на счету Мэттьюса 71 (30+41) очко в 61 матче.
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