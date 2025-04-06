Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шабанов не смог реализовать буллит в ворота «Адмирала» в первом периоде шестого матча

Шабанов не смог реализовать буллит в ворота «Адмирала» в первом периоде шестого матча
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период — счёт 0:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
0 : 0
Трактор
Челябинск

На 14-й минуте матча в ворота команды «Адмирал» был назначен штрафной бросок за удар клюшкой в исполнении Георгия Солянникова. Нападающий «Трактора» Максим Шабанов серией финтов уложил на лёд вратаря владивостокской команды Андрея Мишурова, однако в последний момент шайба сошла с крюка клюшки форварда, который не смог закатить её в угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android