Шабанов не смог реализовать буллит в ворота «Адмирала» в первом периоде шестого матча

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период — счёт 0:0.

На 14-й минуте матча в ворота команды «Адмирал» был назначен штрафной бросок за удар клюшкой в исполнении Георгия Солянникова. Нападающий «Трактора» Максим Шабанов серией финтов уложил на лёд вратаря владивостокской команды Андрея Мишурова, однако в последний момент шайба сошла с крюка клюшки форварда, который не смог закатить её в угол ворот.

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