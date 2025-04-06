Вратарь «Трактора» Мыльников был заменён на Фукале в первом периоде при счёте 0:0

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После первого периода — счёт 0:0.

Впервые в серии стартовым вратарём матча был назначен Сергей Мыльников. Однако на 13-й минуте матча Мыльников был заменён на Зака Фукале из-за вероятной травмы ноги.

Отметим, что Фукале дважды по ходу этой серии был заменён после нескольких пропущенных шайб. Канадский голкипер в противостоянии с «Адмиралом» пропустил несколько лёгких шайб и совершал ошибки при выходе из ворот.