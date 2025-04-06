Вратарь «Трактора» Мыльников был заменён на Фукале в первом периоде при счёте 0:0
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После первого периода — счёт 0:0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
2-й период
0 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин – 29:02 (5x5)
Впервые в серии стартовым вратарём матча был назначен Сергей Мыльников. Однако на 13-й минуте матча Мыльников был заменён на Зака Фукале из-за вероятной травмы ноги.
Отметим, что Фукале дважды по ходу этой серии был заменён после нескольких пропущенных шайб. Канадский голкипер в противостоянии с «Адмиралом» пропустил несколько лёгких шайб и совершал ошибки при выходе из ворот.
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