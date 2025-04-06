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«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 13:30 мск

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 13:30 мск
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Сегодня, 6 апреля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 13:30 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата Юлаева». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч в серии состоится 8* апреля.

* при необходимости.

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