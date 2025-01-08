«Трактор» всухую обыграл «Адмирал» в 6-м матче и стал участником 1/4 финала Кубка Гагарина

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу челябинской команды. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в четвертьфинал.

Первый период прошёл с преимуществом «Трактора», который упустил несколько отличных голевых шансов. В середине первого периода стартовый голкипер челябинской команды Сергей Мыльников был заменён на Зака Фукале из-за травмы. На 14-й минуте матча нападающий «Трактора» Максим Шабанов не сумел реализовать штрафной бросок. Лишь на 30-й минуте матча Сергей Телегин открыл счёт с передачи Артёма Блажиевского. Третий период прошёл с преимуществом «Адмирала», который имел две попытки реализации большинства. На последней минуте шайбой в пустые ворота отметился Владимир Ткачёв.

Соперник «Трактора» по 1/4 финала определится после завершения всех серий первого раунда плей-офф КХЛ.