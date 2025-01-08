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Адмирал — Трактор, результат шестого матча 6 апреля 2025, счет 0:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» всухую обыграл «Адмирал» в 6-м матче и стал участником 1/4 финала Кубка Гагарина
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу челябинской команды. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в четвертьфинал.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Блажиевский, Робинсон) – 29:02 (5x5)     0:2 Ткачёв (Дер-Аргучинцев) – 59:18 (en)    

Первый период прошёл с преимуществом «Трактора», который упустил несколько отличных голевых шансов. В середине первого периода стартовый голкипер челябинской команды Сергей Мыльников был заменён на Зака Фукале из-за травмы. На 14-й минуте матча нападающий «Трактора» Максим Шабанов не сумел реализовать штрафной бросок. Лишь на 30-й минуте матча Сергей Телегин открыл счёт с передачи Артёма Блажиевского. Третий период прошёл с преимуществом «Адмирала», который имел две попытки реализации большинства. На последней минуте шайбой в пустые ворота отметился Владимир Ткачёв.

Соперник «Трактора» по 1/4 финала определится после завершения всех серий первого раунда плей-офф КХЛ.

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