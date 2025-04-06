«Сибирь» впервые стала победителем тура «КХЛ 3х3», одолев «Трактор» в суперигре
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Сегодня, 6 апреля, завершился 16-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Акишин (Аскаров) – 02:28 (3x3) 2:0 Несветаев – 05:22 (3x3) 3:0 Несветаев (Бородкин) – 08:28 (3x3) 3:1 Хмелевски – 19:37 (3x3) 3:2 Валеев (Щитов) – 20:57 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 6
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кривченков – 00:32 (3x3) 0:2 Романов (Рыжих) – 04:28 (3x3) 0:3 Гриценко (Кривченков) – 05:25 (3x3) 0:4 Рыжих (Михалёв) – 07:32 (3x3) 0:5 Рыжих – 13:29 (3x3) 1:5 Мангисбаев (Корчагин) – 15:01 (3x3) 1:6 Михалёв (Зырянов) – 18:23 (3x3) 2:6 Кажибеков – 18:40 (3x3)
В суперигре встретились «Сибирь» и «Трактор». Новосибирская команда выиграла со счётом 6:4 и впервые стала победителем тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
06 апреля 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 6
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Губарев (Богуш) – 00:07 (3x3) 2:0 Егор Иванов (Шумаков) – 00:41 (3x3) 2:1 Самсонов – 01:14 2:2 Романов (Михалёв) – 09:12 (3x3) 2:3 Зырянов (Самсонов) – 11:37 (3x3) 3:3 Богуш (Несветаев) – 16:58 (3x3) 3:4 Рыжих – 17:18 3:5 Гриценко – 17:51 (3x3) 4:5 Аскаров (Несветаев) – 19:18 (3x3) 4:6 Рыжих (Кривченков) – 20:13 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 17-й тур начнётся 10 апреля.
Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» 6 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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