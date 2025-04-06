Бенуа Гру объяснил причину замены голкипера при счёте 0:0 в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил причину замены стартового голкипера Сергея Мыльникова при счёте 0:0 в первом периоде шестого матча серии первого раунда плей-офф с «Адмиралом» (2:0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Блажиевский, Робинсон) – 29:02 (5x5) 0:2 Ткачёв (Дер-Аргучинцев) – 59:18 (en)
«С Мыльниковым кое-что случилось в первом периоде, поэтому он и не мог вернуться в ворота», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Впервые в серии стартовым вратарём матча был назначен Сергей Мыльников. Однако на 13-й минуте матча Мыльников был заменён на Зака Фукале из-за вероятной травмы ноги. Канадский голкипер Фукале вступил в игру с середины первого периода и не пропустил ни одной шайбы.
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