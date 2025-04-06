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Главный тренер «Трактора»: Тамбиев может гордиться «Адмиралом», а мы должны стать лучше

Главный тренер «Трактора»: Тамбиев может гордиться «Адмиралом», а мы должны стать лучше
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что хоккеисты «Адмирала» могут гордиться собой за игру в серии первого раунда с челябинской командой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Блажиевский, Робинсон) – 29:02 (5x5)     0:2 Ткачёв (Дер-Аргучинцев) – 59:18 (en)    

«Как я уже сказал главному тренеру соперника Леониду Тамбиеву на льду сразу после завершения матча, он может гордиться своей командой. Разумеется, не хочется иметь сожаления даже после поражений, но понятно, что оно могло присутствовать у них после четвёртого и пятого матчей этой серии. Но, на мой взгляд, «Адмирал» сражался на площадке, несмотря на травмы и несмотря на все ситуации. Они не сдавались. И болельщики «Адмирала» могут гордиться своей командой.

Говоря же о нас, мы должны стать лучше как команда в следующем раунде. Надеюсь на это», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» 6 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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