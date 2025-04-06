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Тамбиев: седьмой матч был бы закономерным. В серии с «Трактором» всё решили нюансы

Тамбиев: седьмой матч был бы закономерным. В серии с «Трактором» всё решили нюансы
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Трактором», в котором владивостокская команда уступила в шести матчах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Блажиевский, Робинсон) – 29:02 (5x5)     0:2 Ткачёв (Дер-Аргучинцев) – 59:18 (en)    

«Серия получилась очень интересная и огненная. Моё мнение: серия была равной с равными возможностями. Всё решили нюансы, как это всё время и получается в плей-офф. Нюансы определяют исход серии.

Ключевой матч – пятый в Челябинске. Конечно, жаль, что мы не довели его до победы. Удаления, игра вратарей, работа судей, принятие тренерских решений. Из этих нюансов складывается счёт в серии. А так – в принципе была интересная серия с равными возможностями. Даже сегодня у нас было много хороших моментов для взятия ворот, но в мелочах соперник помастеровитее и поопытнее. Может быть, не так они разбрасывали эмоции.

В любом случае хочу сказать спасибо ребятам за труд и работу. Они очень достойной выглядели с «Трактором», но немного пазл не сложился. Так бы мы получили седьмой матч, который был бы закономерным. Там было бы интересно, кто бы из нас ушёл в отпуск – мы или «Трактор». Но получилось так, что нас дожали в шестом матче», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» 6 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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