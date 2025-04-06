Главный тренер «Адмирала»: не хватило нам голов в большинстве. Перевели бы игру в овертайм

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда с «Трактором» (0:2).

«Большинство разладилось в конце сезона. Это очень тонкий компонент. Скажу так – в принципе, если не брать во внимание сегодняшний матч – то игра у команды была в большинстве. Как вы видели, я почти не менял те связки большинства, которые были наработаны в течение сезона. Наверное, сказалось ещё и то, что мы ещё и не так много играли в большинстве в этой серии. В прошлом матче было всего одно большинство, сегодня нам дали немного поиграть в большинстве.

Но здесь очень много нюансов. Это зависит от физического состояния всей пятёрки, от того, в каком состоянии находятся игроки, от того, как и куда отскочит шайба и каким получится добивание и насколько остры будут нападающие под воротами. Много компонентов и нюансов. Не могу сказать, что мы очень много работали над большинством. Мы очень много работали с видео. Но в чемпионате было 68 игр и оставалось не так много времени, чтобы работать над большинством. Думаю, что это касается всех команд.

С помощью видео подправляются какие-то нюансы и моменты. Да, я согласен, что даже по сегодняшней игре большинство бы нам очень помогло. Мы бы перевели эту игру в овертайм. Не хватило нам голов. Наверное, и в большинстве тоже. Будет анализ, а сейчас нужно время, чтобы его произвести», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.