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Главный тренер «Трактора» объяснил, по какой системе играет его команда в атаке

Главный тренер «Трактора» объяснил, по какой системе играет его команда в атаке
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил, по какой системе играет его команда в атаке.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Блажиевский, Робинсон) – 29:02 (5x5)     0:2 Ткачёв (Дер-Аргучинцев) – 59:18 (en)    

«Я не скажу, что мы являемся особо бросающей командой. Больший акцент делается на сами голевые моменты и на ту структуру, которая осуществляется при игре в атаке. Нет такого, чтобы после игры мы приходили к команде и говорили ей: «Ребята, вы нанесли 45 бросков по воротам. Это прекрасно». Нет, это так не работает.

Повторюсь, что большое внимание уделяется тому, как мы создаём моменты, и тому, какой хаос ребята создают на чужом пятаке. Всё это заложено в нашу структуру. На этом и акцентируем внимание. При этом сегодня мы создали много моментов, но никогда в сезоне голы не давались нам очень легко. Мы не такая команда», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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