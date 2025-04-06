Главный тренер «Трактора» объяснил, по какой системе играет его команда в атаке

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил, по какой системе играет его команда в атаке.
«Я не скажу, что мы являемся особо бросающей командой. Больший акцент делается на сами голевые моменты и на ту структуру, которая осуществляется при игре в атаке. Нет такого, чтобы после игры мы приходили к команде и говорили ей: «Ребята, вы нанесли 45 бросков по воротам. Это прекрасно». Нет, это так не работает.
Повторюсь, что большое внимание уделяется тому, как мы создаём моменты, и тому, какой хаос ребята создают на чужом пятаке. Всё это заложено в нашу структуру. На этом и акцентируем внимание. При этом сегодня мы создали много моментов, но никогда в сезоне голы не давались нам очень легко. Мы не такая команда», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 апреля 2025
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