Бенуа Гру назвал, какой момент определил исход серии с «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что волевые победы в четвёртом и пятом матчах серии первого раунда с «Адмиралом» стали ключевыми моментами, повлиявшими на исход всего противостояния. По итогам серии победу в шести матчах одержала челябинская команда.

«Наверное, это те матчи в ходе этой серии, когда мы уступали со счётом 1:3 и 0:4. Это как пушинка, которая уже легла к вам на ладонь, но порыв ветра её уносит. Я был в таком же положении, когда тренировал другие команды в ходе своей карьеры. Прекрасно понимаю это ощущение», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.