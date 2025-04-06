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Бенуа Гру назвал, какой момент определил исход серии с «Адмиралом»

Бенуа Гру назвал, какой момент определил исход серии с «Адмиралом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что волевые победы в четвёртом и пятом матчах серии первого раунда с «Адмиралом» стали ключевыми моментами, повлиявшими на исход всего противостояния. По итогам серии победу в шести матчах одержала челябинская команда.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Блажиевский, Робинсон) – 29:02 (5x5)     0:2 Ткачёв (Дер-Аргучинцев) – 59:18 (en)    

«Наверное, это те матчи в ходе этой серии, когда мы уступали со счётом 1:3 и 0:4. Это как пушинка, которая уже легла к вам на ладонь, но порыв ветра её уносит. Я был в таком же положении, когда тренировал другие команды в ходе своей карьеры. Прекрасно понимаю это ощущение», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» 6 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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