«Моя бывшая жена бы так же ответила». Гру рассказал смешную историю про диалог с арбитром

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал смешную историю про диалог с арбитром.

«На мой взгляд, было очень сложно обеим командам, потому что нельзя забывать, что в этой серии были достаточно сложные перелёты и перепады эмоций. На мой взгляд, сегодня мы были лучшей командой на льду в течение двух периодов. В третьем «Адмирал» вернулся в игру, но мы понимали, что очень важно сохранить тот счёт, который на тот момент был на табло, и не допустить переворота игры. Одна пропущенная шайба могла бы означать, что серии потребуется седьмой матч. Обе команды работали на пределе своих эмоций, упорно трудясь на льду. Оба тренера хотели от своих скамеек, чтобы их лидеры показывали свои лучшие качества. Соперники играли всем своим сердцем и оставили на льду всё, что у них оставалось.

И ещё расскажу историю. Подозвал одного из судей, которые сегодня работали на матче, и спросил, не считается ли один из эпизодов удалением. На что получил ответ, что нет, потому что это в компетенции второго арбитра. Подумал, что моя бывшая жена бы так же ответила (смеётся). Разумеется, это шутки. Отношусь со всем уважением ко всем судьям, которые работают на наших матчах», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.