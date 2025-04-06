СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет на своём льду московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» одержало пять побед в шести встречах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Следующий матч в серии состоится 8* апреля.
* при необходимости.
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