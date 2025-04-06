СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА примет на своём льду московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» одержало пять побед в шести встречах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующий матч в серии состоится 8* апреля.

* при необходимости.