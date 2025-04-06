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Вратарь «Чикаго»: сказал спасибо Овечкину, что не забил мне рекордный гол

Вратарь «Чикаго»: сказал спасибо Овечкину, что не забил мне рекордный гол
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Спенсер Найт заявил, что поблагодарил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за то, что не забросил ему рекордную шайбу. Россиянин в матче с «Чикаго» оформил дубль и сравнялся с Уэйном Гретцки по голам в НХЛ. Следующий гол Овечкина установит новый рекорд в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

«Разумеется, я поздравил его. Он сказал: «Спасибо, брат». Я сказал: «Спасибо, что не забил рекордный гол мне!» У него потрясающий бросок, верно? Он просто находит возможность, чтобы нанести бросок. Я не видел, как играет Гретцки, — я был слишком молод, — но в этой лиге есть парни, о которых вы будете вспоминать в будущем и рассказывать своим детям. Это наше поколение. За этим приятно наблюдать, и это здорово для нашего спорта», — цитирует Найта RMNB.

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