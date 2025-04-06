Вратарь «Чикаго»: сказал спасибо Овечкину, что не забил мне рекордный гол

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Спенсер Найт заявил, что поблагодарил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за то, что не забросил ему рекордную шайбу. Россиянин в матче с «Чикаго» оформил дубль и сравнялся с Уэйном Гретцки по голам в НХЛ. Следующий гол Овечкина установит новый рекорд в лиге.

«Разумеется, я поздравил его. Он сказал: «Спасибо, брат». Я сказал: «Спасибо, что не забил рекордный гол мне!» У него потрясающий бросок, верно? Он просто находит возможность, чтобы нанести бросок. Я не видел, как играет Гретцки, — я был слишком молод, — но в этой лиге есть парни, о которых вы будете вспоминать в будущем и рассказывать своим детям. Это наше поколение. За этим приятно наблюдать, и это здорово для нашего спорта», — цитирует Найта RMNB.