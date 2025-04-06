Нападающего «Сибири» Рассказова унесли на носилках после столкновения с Паниным

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период — счёт 2:2.

В середине второго периода травму получил нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов. Форвард получил повреждение в столкновении с защитником «Салавата Юлаева» Григорием Паниным, который тянулся за шайбой в падении и всем весом навалился на ногу игрока новосибирского клуба. Рассказова унесли с площадки на носилках. Судьи не стали наказывать Панина штрафом.

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