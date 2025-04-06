Нападающего «Сибири» Рассказова унесли на носилках после столкновения с Паниным
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период — счёт 2:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5) 1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4) 2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5) 2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5) 3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4) 4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)
В середине второго периода травму получил нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов. Форвард получил повреждение в столкновении с защитником «Салавата Юлаева» Григорием Паниным, который тянулся за шайбой в падении и всем весом навалился на ногу игрока новосибирского клуба. Рассказова унесли с площадки на носилках. Судьи не стали наказывать Панина штрафом.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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