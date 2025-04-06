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Босс НХЛ ответил на вопрос, встал ли теперь Овечкин на один уровень с Гретцки

Босс НХЛ ответил на вопрос, встал ли теперь Овечкин на один уровень с Гретцки
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, встал ли теперь капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на один уровень с Уэйном Гретцки после того, как россиянин повторил рекорд канадца по голам в НХЛ.

— Можно ли сказать, что теперь Овечкин встал на один уровень с Гретцки?
— Трудно сравнивать игроков, особенно из разных эпох, но я бы однозначно отнёс Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Оба хоккеиста на данный момент имеют в своём активе 894 заброшенные шайбы. Овечкин может установить новый рекорд НХЛ уже в ближайшем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который пройдёт 6 апреля и начнётся в 19:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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