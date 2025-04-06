Босс НХЛ ответил на вопрос, встал ли теперь Овечкин на один уровень с Гретцки

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, встал ли теперь капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на один уровень с Уэйном Гретцки после того, как россиянин повторил рекорд канадца по голам в НХЛ.

— Можно ли сказать, что теперь Овечкин встал на один уровень с Гретцки?

— Трудно сравнивать игроков, особенно из разных эпох, но я бы однозначно отнёс Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Оба хоккеиста на данный момент имеют в своём активе 894 заброшенные шайбы. Овечкин может установить новый рекорд НХЛ уже в ближайшем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который пройдёт 6 апреля и начнётся в 19:30 мск.