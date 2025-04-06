В матче «Сибири» и «Салавата Юлаева» хоккеисты забросили три шайбы за 1 минуту и 6 секунд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период — счёт 3:2.

В середине второго периода команды устроили «перестрелку». Нападающие «Сибири» Энди Андреофф и Иван Климович забросили шайбы с разницей в 30 секунд. Ещё через 36 секунд форвард «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков забил гол и сравнял счёт в матче 2:2. Ещё через три с половиной минуты Валентин Пьянов вновь вывел новосибирскую команду вперёд.