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В матче «Сибири» и «Салавата Юлаева» хоккеисты забросили три шайбы за 1 минуту и 6 секунд

В матче «Сибири» и «Салавата Юлаева» хоккеисты забросили три шайбы за 1 минуту и 6 секунд
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период — счёт 3:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)    

В середине второго периода команды устроили «перестрелку». Нападающие «Сибири» Энди Андреофф и Иван Климович забросили шайбы с разницей в 30 секунд. Ещё через 36 секунд форвард «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков забил гол и сравнял счёт в матче 2:2. Ещё через три с половиной минуты Валентин Пьянов вновь вывел новосибирскую команду вперёд.

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