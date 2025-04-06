Капитан «Сибири» Сергей Широков получил малый штраф за «незаконное покидание площадки»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев.

В середине второго периода необычный штраф получил капитан «Сибири» Сергей Широков. Этому предшествовал эпизод с нарушением правил на Широкове. Игрока новосибирского клуба ударил клюшкой по затылку защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин, за что впоследствии получил большой пятиминутный штраф. Перед видеопросмотром на предмет наложения штрафа арбитр матча объявил, что наказывает двухминутным удалением Широкова за «незаконное покидание площадки». Капитан «Сибири» ушёл в раздевалку, прикладывая лёд к затылку. Через несколько минут Широков вернулся и поехал на лавку штрафников отбывать наказание.

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