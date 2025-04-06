«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прямая онлайн-трансляция матча началась

В эти минуты в Элмонте (США) на льду стадиона «Ю-Би-Эс-Арена» начался матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что именно в этом матче российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить великий рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 76 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» (76) располагается на 12-й строчке.