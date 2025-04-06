Определились все пары 1/4 финала плей-офф ВХЛ

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По итогам серий матчей 1/8 финала Второго этапа OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона 2024-2025 определились команды, которые примут участие в сериях матчей 1/4 финала.

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

2. «Динамо» (г. Санкт-Петербург) — 16. «Магнитка» (г. Магнитогорск)

6. «Югра» (г. Ханты-Мансийск) — 13. ХК «Норильск» (г. Норильск)

Матчи проводятся в следующие сроки:

9, 11, 14, 16, 19*, 21* и 23* апреля 2025 года.

5. «Химик» (г. Воскресенск) — 14. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург)

7. «Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — 8. «Челмет» (г. Челябинск)

Матчи проводятся в следующие сроки:

10, 12, 15, 17, 20*, 22* и 24* апреля 2025 года.

Борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Петрова ведётся до четырёх побед.

* — если понадобятся.