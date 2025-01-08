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Сибирь — Салават Юлаев, результат шестого матча 6 апреля 2025, счет 5:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Сибирь» в третий раз обыграла «Салават Юлаев» на своей площадке и сравняла счёт в серии
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 5:2. В этой серии состоится седьмой матч.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)     5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)    

Матч изобиловал удалениями, хоккеисты проявляли много эмоций. На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал с передач Александра Хмелевски и Алексея Василевского. В середине второго периода команды устроили «перестрелку». Нападающие «Сибири» Энди Андреофф и Иван Климович забросили шайбы с разницей в 30 секунд. Ещё через 36 секунд форвард «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков забил гол и сравнял счёт в матче 2:2. Ещё через три с половиной минуты Валентин Пьянов вновь вывел новосибирскую команду вперёд. Под занавес второго периода Тревор Мёрфи реализовал двойной численный перевес. В третьем периоде Климович оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Седьмой матч серии состоится в Уфе 8 апреля.

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