«Сибирь» в третий раз обыграла «Салават Юлаев» на своей площадке и сравняла счёт в серии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 5:2. В этой серии состоится седьмой матч.

Матч изобиловал удалениями, хоккеисты проявляли много эмоций. На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал с передач Александра Хмелевски и Алексея Василевского. В середине второго периода команды устроили «перестрелку». Нападающие «Сибири» Энди Андреофф и Иван Климович забросили шайбы с разницей в 30 секунд. Ещё через 36 секунд форвард «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков забил гол и сравнял счёт в матче 2:2. Ещё через три с половиной минуты Валентин Пьянов вновь вывел новосибирскую команду вперёд. Под занавес второго периода Тревор Мёрфи реализовал двойной численный перевес. В третьем периоде Климович оформил дубль.

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Седьмой матч серии состоится в Уфе 8 апреля.