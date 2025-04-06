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«Динамо» Санкт-Петербург выиграло серию у «Бурана» в плей-офф ВХЛ, уступая по её ходу 0-3

Сегодня, 6 апреля, «Динамо» из Санкт-Петербурга одержало победу над воронежским «Бураном» (3:0) в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Таким образом, команда из северной столицы совершила впечатляющий камбэк, выиграв серию со счётом 4-3, изначально уступая в ней 0-3.

Шайбами в составе победителей отметились Кирилл Меляков, Савва Андреев и Вячеслав Шевченко.

Напомним, после этой игры определились все участники четвертьфинала плей-офф ВХЛ. Пары 1/4 финала сложились следующим образом:

2. «Динамо» (г. Санкт-Петербург) — 16. «Магнитка» (г. Магнитогорск)

6. «Югра» (г. Ханты-Мансийск) — 13. ХК «Норильск» (г. Норильск)

Матчи проводятся в следующие даты:

9, 11, 14, 16, 19*, 21* и 23* апреля 2025 года.

5. «Химик» (г. Воскресенск) — 14. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург)

7. «Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — 8. «Челмет» (г. Челябинск)

Игры проводятся в следующие даты:

10, 12, 15, 17, 20*, 22* и 24* апреля 2025 года.

* — если понадобятся.