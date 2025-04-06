Экс-вратарь «Амура» Бобков — о Мартемьянове: он дал мне шанс, я был шокирован его смертью

Бывший вратарь хабаровского «Амура» Игорь Бобков, ныне принадлежащий «Нефтехимику», рассказал, каким ему запомнился экс главный тренер дальневосточного клуба Андрей Мартемьянов, который ушёл из жизни в марте этого года.

«С Андреем Алексеевичем Мартемьяновым работал впервые. Он смог собрать хороший коллектив и мотивировать на победы. Он поверил в меня и дал шанс даже после травмы играть практически без передышек. Я очень благодарен ему за доверие. Жаль, что его больше нет с нами. Был шокирован новостями в марте о его смерти. Очень жаль», — приводит слова Бобкова официальный сайт хоккейного агентства Winners.

Напомним, Андрей Мартемьянов скончался 25 марта на 62-м году жизни в результате инсульта.