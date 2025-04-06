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Карлсон — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки: некоторые парни — это больше, чем жизнь

Карлсон — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки: некоторые парни — это больше, чем жизнь
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал о своих ощущениях в тот вечер, когда его звёздный одноклубник Александр Овечкин повторил исторический рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ, сделав дубль в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3). Карлсон выступил в качестве ассистента обеих шайб россиянина.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

«В этот вечер ощущения были другими. Некоторые парни — это больше, чем жизнь», — приводит слова Карлсона The Hockey News.

Напомним, на данный момент у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Следующий гол россиянина сделает его лучшим снайпером в истории лиги. Это может произойти уже сегодня, 6 апреля, когда «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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