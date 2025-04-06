Карлсон — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки: некоторые парни — это больше, чем жизнь

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал о своих ощущениях в тот вечер, когда его звёздный одноклубник Александр Овечкин повторил исторический рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ, сделав дубль в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3). Карлсон выступил в качестве ассистента обеих шайб россиянина.

«В этот вечер ощущения были другими. Некоторые парни — это больше, чем жизнь», — приводит слова Карлсона The Hockey News.

Напомним, на данный момент у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Следующий гол россиянина сделает его лучшим снайпером в истории лиги. Это может произойти уже сегодня, 6 апреля, когда «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.