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«17 минут играть в меньшинстве — много». Козлов — о поражении от «Сибири» в шестом матче

«17 минут играть в меньшинстве — много». Козлов — о поражении от «Сибири» в шестом матче
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)     5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)    

– Хорошее начало, повели в счёте. Затем было большинство, «пять на три»: если бы забили, возможно, был бы совсем другой исход. Но мы не забили, начали удаляться, соперник воспользовался этим. 17 минут играть в меньшинстве – много. Следующий матч самый важный.

– Мог ли «Салават», получив много большинства и поведя в счёте, излишне расслабиться?
– Подрасслабиться и подуспокоиться в таком важном матче даже мыслей не было. Повторюсь, у нас была возможность воспользоваться преимуществом в большинстве, но мы им не воспользовались, а «Сибирь» воспользовалась, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Решающий седьмой матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдёт 8 апреля в Уфе.

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