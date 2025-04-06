«17 минут играть в меньшинстве — много». Козлов — о поражении от «Сибири» в шестом матче

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:5).

– Хорошее начало, повели в счёте. Затем было большинство, «пять на три»: если бы забили, возможно, был бы совсем другой исход. Но мы не забили, начали удаляться, соперник воспользовался этим. 17 минут играть в меньшинстве – много. Следующий матч самый важный.

– Мог ли «Салават», получив много большинства и поведя в счёте, излишне расслабиться?

– Подрасслабиться и подуспокоиться в таком важном матче даже мыслей не было. Повторюсь, у нас была возможность воспользоваться преимуществом в большинстве, но мы им не воспользовались, а «Сибирь» воспользовалась, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Решающий седьмой матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдёт 8 апреля в Уфе.