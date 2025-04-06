Козлов рассказал, почему Ливо не вышел на третий период в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил отсутствие канадского нападающего Джоша Ливо в третьем периоде шестого матча первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:5), который прошёл сегодня, 6 апреля. После этого счёт в серии стал 3-3.

– Почему Джошуа Ливо не играл в третьем периоде?

– У него повреждение, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец провёл шесть матчей, в которых набрал 11 (1+10) очков. В сегодняшней игре форвард не смог отметиться результативными действиями.

Решающий седьмой матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдёт 8 апреля в Уфе. Примечательно, что пока в этом противостоянии побеждают только хозяева.