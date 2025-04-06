Козлов рассказал, почему Ливо не вышел на третий период в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил отсутствие канадского нападающего Джоша Ливо в третьем периоде шестого матча первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» (2:5), который прошёл сегодня, 6 апреля. После этого счёт в серии стал 3-3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5) 1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4) 2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5) 2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5) 3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4) 4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3) 5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)
– Почему Джошуа Ливо не играл в третьем периоде?
– У него повреждение, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец провёл шесть матчей, в которых набрал 11 (1+10) очков. В сегодняшней игре форвард не смог отметиться результативными действиями.
Решающий седьмой матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдёт 8 апреля в Уфе. Примечательно, что пока в этом противостоянии побеждают только хозяева.
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