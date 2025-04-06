Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Сибири» рассказал о травме Рассказова, которого увезли на носилках по ходу матча

Тренер «Сибири» рассказал о травме Рассказова, которого увезли на носилках по ходу матча
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2) рассказал о состоянии своего нападающего Кирилла Рассказова, который в столкновении с защитником гостей Григорием Паниным получил травму и был унесён на носилках.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)     5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)    

— Расскажите, что с Рассказовым?
— У Рассказова всё серьёзно, сразу повезли в больницу. На данный момент идёт операция уже, голеностоп.

— Это не рецидив?
— Нет, игрок соперника упал на голеностоп, видели на видео, и сейчас нам доктор сообщил, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.

Материалы по теме
Видео
Нападающего «Сибири» Рассказова унесли на носилках после столкновения с Паниным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android