Тренер «Сибири» рассказал о травме Рассказова, которого увезли на носилках по ходу матча

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2) рассказал о состоянии своего нападающего Кирилла Рассказова, который в столкновении с защитником гостей Григорием Паниным получил травму и был унесён на носилках.

— Расскажите, что с Рассказовым?

— У Рассказова всё серьёзно, сразу повезли в больницу. На данный момент идёт операция уже, голеностоп.

— Это не рецидив?

— Нет, игрок соперника упал на голеностоп, видели на видео, и сейчас нам доктор сообщил, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.