«Перелом носа». Епанчинцев — о травме Яковлева, который вернулся на лёд в третьем периоде

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2) рассказал о состоянии своего нападающего Алексея Яковлева, которому шайба попала в лицо в первом периоде после броска своего же одноклубника. В итоге второй период форвард пропустил, а в третьем появился на льду в защитной маске.
— Когда Яковлев уходил, допускали, что вернётся?
— У него перелом носа. Нашёл в себе силы. Всё поправили, сделали, чувствовал себя хорошо, сотрясения не нашёл доктор, и сам игрок был готов к матчу. На первый план в таких играх выходит характер, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.
- 6 апреля 2025
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