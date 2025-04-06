Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Смешно на самом деле». Епанчинцев об удалении Широкова за «незаконное покидание площадки»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2) прокомментировал удаление нападающего Сергея Широкова во втором периоде за «незаконное покидание площадки».

— Видели ли вы в своей карьере такое удаление, которое выписали Сергею Широкову?

— Честно, не помню такого.

— Удалили из-за того, что ушёл не через калитку на скамейке запасных?

— Да. Есть наша калитка, есть за скамейкой. Смешно на самом деле. Будем знать (смеётся), — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.