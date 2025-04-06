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«Смешно на самом деле». Епанчинцев об удалении Широкова за «незаконное покидание площадки»

«Смешно на самом деле». Епанчинцев об удалении Широкова за «незаконное покидание площадки»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2) прокомментировал удаление нападающего Сергея Широкова во втором периоде за «незаконное покидание площадки».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 15:37 (5x5)     1:1 Андреофф (Широков, Бек) – 26:07 (5x4)     2:1 Климович (Гоголев) – 26:37 (5x5)     2:2 Хохряков (Газимов, Сучков) – 27:13 (5x5)     3:2 Пьянов (Широков, Мёрфи) – 30:58 (5x4)     4:2 Мёрфи (Пьянов) – 38:15 (5x3)     5:2 Климович (Кара, Ахияров) – 47:05 (4x5)    

— Видели ли вы в своей карьере такое удаление, которое выписали Сергею Широкову?
— Честно, не помню такого.

— Удалили из-за того, что ушёл не через калитку на скамейке запасных?
— Да. Есть наша калитка, есть за скамейкой. Смешно на самом деле. Будем знать (смеётся), — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится 8 апреля в Уфе.

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